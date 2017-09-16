عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاعصار نورما يتراجع لعاصفة استوائية مع اقترابه من المكسيك مكسيكو- سبأ:

تراجع الاعصار نورما الى عاصفة استوائية مع اقترابه من سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ.



وأشار المركز الاميركي لمراقبة الاعاصير اليوم الأحد الى ان الرياح المصاحبة للعاصفة تبلغ سرعتها الآن 100 كلم/ساعة.



وكانت العاصفة الاستوائية لا تزال على بعد 335 كلم جنوب منتجع كابو سان لوكاس البحري في ولاية باخا كاليفورنيا في جنوب البلاد وتتقدم بسرعة 6 كلم في الساعة، بحسب المركز.



وبذلك تكون نورما حذت حذو ماكس الذي كان اعصارا من الفئة الاولى عندما بلغ الخميس ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادىء، ترافقه رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة، قبل ان يتراجع الجمعة الى عاصفة استوائية.



وفي 2013، بلغ إعصاران متزامنان تقريبا السواحل المكسيكية المطلة على المحيط الهادئ والبحر الكاريبي واسفرا عن مقتل 157 شخصا.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ