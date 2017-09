Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [17/سبتمبر/2017]

AL-JAWF, 17 Sep. (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression dans une attaque de l'armée et des forces populaires contre leurs sites au district d'Al-Ghail.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des forces populaires ont attaqué de sites de mercenaires dans la zone de Noubat Sabir et la vallée de Chawaq au district d'Al-Ghail, en leur infligeant de morts et de blessés.



La source a ajouté que trois mercenaires ont été tués dans la zone de Tabat Al-Canasin à l'Ouest d'Al-Ghail.



AM



SABA