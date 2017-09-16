[16/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :
إستنكرت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب اليوم الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان بحق المواطنين في حريب القراميش وراح ضحيتها 12 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأكدت قيادة السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ٲن مجازر العدوان بحق المواطنين لن تثني أبناء مأرب عن وقوفهم إلى جانب الوطن ومواجهة العدوان مهما كانت التضحيات.
واعتبرت قيادة محافظة مأرب أن إستهداف طيران العدوان لسيارة مسافرين غالبيتهم من النساء والأطفال جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإيقاف مجازر العدوان السعودي بحق الشعب اليمني.
سبـأ