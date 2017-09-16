ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:56:19م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم إجتماعا موسعا لمحافظي المحافظات بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
عريقات يدعو لجلب الكيان الصهيوني للمساءلة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت في الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان المجتمع الدولي إلى جلب الكيان الصهيوني للمساءلة الدولية.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية
بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.
آخر الأخبار:
السلطة المحلية بمأرب تستنكر مجزرة العدوان بحريب القراميش
تدشين حملة تسجيل المواليد بالمحويت
قصف مدفعي يستهدف مواقع للجيش السعودي بجيزان ونجران
إجتماع بحجة يناقش الخطط الإعلامية الخاصة بالاحتفالات بأعياد الثورة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
السلطة المحلية بمأرب تستنكر مجزرة العدوان بحريب القراميش
[16/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :

إستنكرت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب اليوم الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان بحق المواطنين في حريب القراميش وراح ضحيتها 12 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكدت قيادة السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ٲن مجازر العدوان بحق المواطنين لن تثني أبناء مأرب عن وقوفهم إلى جانب الوطن ومواجهة العدوان مهما كانت التضحيات.
واعتبرت قيادة محافظة مأرب أن إستهداف طيران العدوان لسيارة مسافرين غالبيتهم من النساء والأطفال جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإيقاف مجازر العدوان السعودي بحق الشعب اليمني.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تدشين حملة تسجيل المواليد بالمحويت
قصف مدفعي يستهدف مواقع للجيش السعودي بجيزان ونجران
إجتماع بحجة يناقش الخطط الإعلامية الخاصة بالاحتفالات بأعياد الثورة
طيران العدوان يشن أكثر من 27 غارة على صعدة وعسير ونجران
فرع مصلحة الاحوال المدنية بتعز يدشن حملة شهادات الميلاد
مواجهات عنيفة بين قبيلة عبيدة ومليشيا المرتزقة بمدينة مأرب
تواصل الحملة الوطنية الطارئة لمكافحة الجدمي بذمار
إرتفاع حصيلة ضحايا جريمة العدوان بمأرب إلى 12 شهيدا
تدمير آلية لمرتزقة العدوان واستهداف تجمعات لهم في ميدي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم

العدوان السعودي على اليمن
السلطة المحلية بمأرب تستنكر مجزرة العدوان بحريب القراميش
[16/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 27 غارة على صعدة وعسير ونجران
[16/سبتمبر/2017]
إرتفاع حصيلة ضحايا جريمة العدوان بمأرب إلى 12 شهيدا
[16/سبتمبر/2017]
لقاء موسع في الحيمتين يؤكد الاستمرار في رفد الجبهات
[16/سبتمبر/2017]
عقلاء محافظة إب يؤكدون أهمية تعزيز الاصطفاف ورفد الجبهات
[16/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by