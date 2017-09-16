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تدشين حملة تسجيل المواليد بالمحويت
[16/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ :

دشنت بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت اليوم، حملة تسجيل المواليد، التي تنظمها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع اليونسيف والاتحاد الأوروبي.

تستهدف الحملة التي تستمر أسبوعين مديريات شبام كوكبان والطويلة والرجم ومدينة المحويت وحفاش والخبت.

وفي التدشين أكد مدير عام مديرية شبام كوكبان عبد الوهاب عبيد وأمين محلي المديرية عبد الكريم شرف الدين ومدير الشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية العقيد عبدالعزيز الصعفاني، على أهمية تعاون الجميع مع الحملة لإنجاحها.

وأشادوا بجهود المصلحة في تسهيل إجراءات إصدار الوثائق الثبوتية للمواليد.. داعين المواطنين بالمديريات المستهدفة على الحرث على تسجيل المواليد كون جميع الوثائق تمنح مجانا.

حضر التدشين مدير مكتب وكيل المصلحة العقيد احمد الحرازي ومدير أمن مديرية شبام كوكبان العقيد علي السنباني.

سبـأ
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