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إجتماع بحجة يناقش الخطط الإعلامية الخاصة بالاحتفالات بأعياد الثورة
[16/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :

ناقش إجتماع اليوم بمحافظة حجة برئاسة وكيل المحافظة لشئون الإعلام والثقافة عادل شلي، الخطط الإعلامية الخاصة بمواكبة الإحتفالات بثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر.

وفي الإجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ وإذاعة حجة والإعلام ورئيس الوحدة الإعلامية بالمحافظة وعدد من الناشطين، أكد الوكيل شلي أهمية مواكبة الاحتفالات بهاتين المناسبتين الوطنيتين من خلال وضع الخطط الإعلامية التي تليق بهما.

وأشار إلى أهمية إبراز الزخم الشعبي والجماهيري المشارك في الإحتفالات بأعياد الثورة اليمنية.

وأشاد الوكيل عادل شلي بجهود الجهات الإعلامية بالمحافظة في كشف زيف العدوان وتعزيز وحدة الصف الوطني ونقل الصورة الحقيقية عن طموحات الشعب اليمني في الحياة بعزة وكرامة دون الخضوع لأي أجندات خارجية.

فيما استعرض مدير مكتب وكالة سبأ عبدالودود الغيلي ومدير عام إذاعة حجة يحيى الهزار ومدير عام الإعلام إبراهيم شرف ورئيس الوحدة الإعلامية عبدالسلام العزي، ما تضمنته الخطط الإعلامية من محددات لتحقيق أفضل تغطية للإحتفالات بأعياد الثورة.

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