[16/سبتمبر/2017]
تعز - سبٲ :
دشنت بمبيرية ماوية بمحافظة تعز اليوم حملة شهادة الميلاد بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .
تستهدف الحملة في ٲسبوعين مديريات ماوية والمظفر والمواسط وشرعب الرونة والمسراخ.
وفي التدشين ٲشار مدير فرع مصلحة الٲحوال المدنية بتعز العقيد سلطان الصوفي إلى أن الحملة ستستهدف جميع المديريات في المحافظة.
وٲهاب بقيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والوجهاء التفاعل مع الحملة والمبادرة بتسجيل المواليد وقطع شهادات الميلاد لأبنائهم بهدف إلحاقهم بالمدارس.
حضر التدشين مدير عام شون الأفراد بمصلحة الٲحوال المدنية
العقيد صادق خشافة ومدير فرع المصلحة بمديرية ماوية العقيب عبدالجليل سرور
سبـأ