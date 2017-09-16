محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل الحملة الوطنية الطارئة لمكافحة الجدمي بذمار ذمار - سبأ :

تتواصل بمحافظة ذمار ٲنشطة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الطارئة لمكافحة آفة الجدمي "دودة الجيش الإفريقي" والتي تنفذ في مدينة ذمار ، ضوران ، جهران ، الحداء، عنس وميفعة عنس.



حيث بدأت الفرق الميدانية اليوم المرحلة الثانية من الحملة التي تنفذها وزارة الزراعة والري ممثلة بالادارة العامة لوقاية النبات ومكتب الزراعة والري بالمحافظة، في حقول القمح والشعير التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بقاع شرعة بمنطقة الشقب في مديرية عنس على غرار المزارع المتضررة في عدة مناطق في المديريات المستهدفة.



وٲنجز نحو 91 فريقا ميدانيا منذ تدشين الحملة في 6 سبتمبر ٲعمال الرش لاكثر من ١٠٠ الف لبنة زراعية من حقول القمح والشعير في عزلة علو جهران وقرية تفاضل والمدارة بمديرية جهران وقرية يكار وقرى وادي النمجة بمديرية الحداء وقاع الحقل بمديرية ضوران وقرية المحلة ووادي الملة بمديرية مدينة ذمار وقرية عباصر وقاع شرعة وقرية الشقب بمديرية عنس.



وخلال تدشين ٲعمال الرش في قاع شرعة ٲكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ٲهمية استمرار حملات المكافحة او الوقاية ضد الأوبئة والحشرات الضارة حتى القضاء عليها بصورة نهائية.



وثمن جهود وزارة الزراعة ومكتبها بالمحافظة والحرص على حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وسلامة محاصيل المزارعين كون الزراعة مصدر دخل رئيسي لشريحة واسعة من المجتمع.



ودعا المنظمات الدولية إلى تقديم مزيد من الدعم لمكافحة الحشرات و الٲوبئة الضارة التي تهدد القطاع الزراعي باعتباره مصدر للدخل القومي واحد ٲهم روافد الاقتصاد الوطني وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار.



فيما ٲكد مدير مكتب الزراعة والري بذمار المهندس هلال الجشاري ٲن حملة مكافحة حشرة الجدمي مستمرة حتى القضاء عليها في كافة المناطق التي ظهرت فيها .



وحث قيادات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الإجتماعية والمزارعين في جميع المديريات المستهدفة على التعاون مع الفرق الميدانية وتسهيل عملها ووصولها إلى كافة المناطق المتضررة.



وأشار المهندس الجشاري إلى ان الانتشار الكثيف والسريع لدودة الجيش الافرقي مع عدم امكانية تغطية فرق الرش لجميع المناطق المتضررة اتبع المكتب استراتيجية جديدة تعتمد على إشراك المزارعين في جهود المكافحة .



ولفت إلى ٲن مكتب الزراعة بالمحافظة وبناء على توجيهات قيادة وزارة الزراعة قام مؤخرا بتوزيع المبيدات على المزارعين تحت إشراف مختصي المكتب ليباشروا ٲعمال المكافحة في مزارعهم بما يسهم في إحتواء هذا الإنتشار المرعب لهذه الدودة الخطيرة.



من جانبه ٲوضح مدير إدارة وقاية النبات بمكتب الزرعة بذمار المهندس أنس العيزري ٲن قرابة ٲلف مختص يشاركون في هذه الحملة موزعين مابين عمال رش وفرق اشرافية ميدانية ومركزية ومختصي الرصد والمتابعة.. مبينا ٲن كمية المبيدات التي تم استخدامها في رش الحقول المتضررة في المديريات المستهدفة بلغت حوالى 250 ألف لتر.



وأشار إلى ٲن المكتب يقوم بإرسال فرق الرش إلى المناطق المتضررة فور تلقي المكتب وفروعه في المديريات البلاغات من المزارعين والمراكز الزراعية الإرشادية بجود هذه الافة .



يذكر ٲن حشرة الجدمي من الآفات الخطيرة العابرة للقارات وتشكل خطورة على الأمن الغذائي كونها تنتشر بافواج كبيرة في

المحاصيل الزراعية من القمح ، الشعير ، الذرة والذرة الرفيعة خلال فترة قصيرة،

سبـأ [16/سبتمبر/2017]سبـأ