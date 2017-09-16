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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:44:51م
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إرتفاع حصيلة ضحايا جريمة العدوان بمأرب إلى 12 شهيدا
[16/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :

إرتفعت حصيلة ضحايا جريمة العدوان السعودي الأمريكي اليوم بحق المسافرين بمديرية حريب القراميش بمأرب إلى 12 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين الشهداء ست نساء وطفلين بالإضافة إلى أربعة آخرين تفحمت جثثهم نتيجة إستهداف طيران العدوان المباشر لسيارتهم.

وقد حصلت وكالة (سبأ) على أسماء الشهداء وهم:

1- حميد محمد حسن غراب

2- صادق محمد حسن غراب

3- بدار محمد حسن غراب

4- ساره محمد حسن غراب

5- عبدالسلام صالح ناصر الردماني

6- فهيده العامري

7- سارة نمشان العامري

8- محمد صالح مبخوت الزايدي

بالإضافة إلى أبنتي صالح ناصر الردماني

9- زوجة هيثم محمد مبخوت ونجله.

وجميعهم من أبناء مديرية صرواح.

سبـأ
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