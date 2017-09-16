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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:12:20م
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  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم
[16/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن حزنه ومواساته في وفاة القاضي المناضل صلاح بن حسين محمد الأعجم عضو مجلس الشورى، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالنضال والعطاء الوطني والاجتماعي .

ونوه رئيس الوزراء في برقية عزاء ومواساة بعثها لنجل الفقيد فهد وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وكافة آل الأعجم، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية في مختلف محطات النضال الوطني، ومآثره الاجتماعية وبصماته في المجال العلمي.

ولفت إلى ما تمتع به الفقيد الأعجم من صفات حميدة ودماثة خلق ونزاهة وإخلاص في أداء مهامه وواجباته تجاه الدولة والمجتمع أكسبته حب وتقدير واحترام الجميع .

وأكد رئيس الوزراء أن الوطن خسر برحيله شخصية وطنية واجتماعية كان لها إسهامات بارزة في مسيرة البناء المؤسسي والاجتماعي وفي مجال العمل التعاوني .. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ
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