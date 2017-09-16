محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع في الحيمتين يؤكد الاستمرار في رفد الجبهات صنعاء - سبأ :

أكد لقاء موسع لمديرتي الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد الحباري، على أهمية الاستمرار في رفد المرابطين في الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.



وشدد اللقاء الذي ضم قيادات السلطة المحلية ومشائخ واعيان ووجهاء المديريتين، على الحفاظ على وحدة الصف بما يعزز من الصمود والثبات في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته وإفشال المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.



كما أكد اللقاء على ضرورة المشاركة الفاعلة في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر.



وأشاد وكيل المحافظة الحباري بمواقف أبناء الحيمتين .. مثمنا تضحياتهم وما يقدمونه من غالي ونفيس في سبيل في الدفاع عن الوطن.



وألقيت في اللقاء كلمات لمشائخ المديريتين والشخصيات الاجتماعية، أكدت استمرار قبائل الحيمتين في دعم المرابطين في الجبهات وتقديم المزيد من التضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبـأ [16/سبتمبر/2017]سبـأ