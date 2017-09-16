محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع موسع بمديرية حفاش يؤكد على أهمية الاحتشاد بأعياد الثورة المحويت - سبأ :

أكد اجتماع موسع بمديرية حفاش بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي، على أهمية الاحتشاد والمشاركة في الذكرى الثالثة لثورة 21 من سبتمبر والعيد ال55 لثورة ال26 من سبتمبر.



وألقيت في الاجتماع الذي ضم قيادة السلطة المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية، عدد من الكلمات أكدت على أهمية الاحتفاء بهاتين المناسبتين الوطنيتين.



وشددت الكلمات على ضرورة تعزيز الاصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبـأ [16/سبتمبر/2017]سبـأ