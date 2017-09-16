محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عقلاء محافظة إب يؤكدون أهمية تعزيز الاصطفاف ورفد الجبهات إب - سبأ :





أكد لقاء موسع بمحافظة إب اليوم لعقلاء وحكماء المحافظة، أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد .



وشدد اللقاء الذي حضره وكلاء محافظة إب على المشاركة الفاعلة في الإحتفال بذكرى ثورة الـ ٢١ من سبتمبر و العيد الـ 55 لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر.



وأكد وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري أهمية تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



واستنكر ما تعرضت له عدد من النساء من اختطاف من قبل مرتزقة العدوان في منطقة مريس بالضالع ..مشيرا إلى أن هذا العمل المشين يعد سابقة خطيرة تتنافى مع القيم الدينية والأعراف والعادات اليمنية.



من جانبه أشار الشيخ عبدالواحد المروعي في كلمة علماء محافظة إب إلى الأهداف النبيلة لثورة ٢١ من سبتمبر وال26 من سبتمبر.



بدوره أوضح عضو مجلس التلاحم بالمحافظة عبدالملك السعيدي أن اليمنيين يسطرون أروع ملاحم الصمود والبطولة في كافة الجبهات.. داعيا إلى رفد الجبهات وتجهيز قافلة تليق بأبناء هذه المحافظة المشهود لهم بالكرم والجود للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة.

سبـأ [16/سبتمبر/2017]سبـأ