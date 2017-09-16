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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:22:15م
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  محلي
دورة تدريبية خاصة بالمسعف القائد في الحديدة
[16/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

بدأت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالمسعف القائد، تنظمها جمعية الهلال الأحمر اليمني بالشراكة مع مبادرة رسالة إنسان ال تنموية.

تهدف الدورة في أسبوعين إكساب 20 متدربا ومتدربة من منظمات المجتمع المدني، مهارات في المجال الصحي وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الصحي وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به المحافظة وكذا تأهيل عددا من الكوادر الشبابية.

وأوضحت منسقة الدورة بالجمعية نورية الحاشدي أن الدورة تنفذ بالتنسيق مع جهات الإختصاص بإشراف مدربين مؤهلين .. مشيرة إلى أن المشاركين يتلقون محاضرات حول التعريف بالإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المريض وغيرها من المعلومات.

سبـأ
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