[16/سبتمبر/2017]
الجوف - سبأ :
دشنت بمحافظة الجوف اليوم حملة تسجيل المواليد التي تنفذها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 16 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وفي التدشين بمديرية برط العنان، أكد مساعد مدير الأمن بالمحافظة العقيد درهم جريش، أهمية أن تشمل الحملة كافة قرى وعزل مديريات برط العنان ورجوزه والحزم وبرط المراشي المستهدفة.. مشيدا بدور مصلحة الأحوال المدنية ومنظمة اليونسيف في دعم الحملة.
حضر التدشين مدير أمن مديرية برط العنان هادي دعقان ومدراء فروع الأحوال المدنية بمديريات برط ورجوزة والمراشي.
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