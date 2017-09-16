محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة الإحتفال بذكرى ثورة ٢١ سبتمبر والعيد الـ٥٥ لثورة ٢٦ سبتمبر تقر جدول فعاليات الإحتفاء بالمناسبتين صنعاء - سبأ:

اطلعت اللجنة العليا للإعداد والتحضير للإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة أل ٢١ من سبتمبر والعيد الـ ٥٥ لثورة السّادس والعشرين من سبتمبر في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على سير الترتيبات الخاصة بالإحتفاء بالمناسبتين الوطنيتين .



واستعرضت اللجنة تقارير الوزراء المعنيين عن الإجراءات الخاصة بالفعاليات الإعلامية والشبابية والثقافية والأمنية والبرتوكولية والترتيبات الفنية السابقة والمصاحبة للاحتفاء بهاتين المناسبتين الوطنيتين لا سيما ما يتعلق بالحفل الجماهيري المركزي الذي ستشهده العاصمة صنعاء صباح الخميس المقبل احتفاء بالذكرى الثالثة لثورة الـ ٢١ سبتمبر، وكذلك الحفل الرسمي الذي سيقام الثلاثاء من الأسبوع المقبل إحتفاء بالعيد الـ 55 لثورة ٢٦ سبتمبر علاوة على الترتيبات الخاصة بحفل إيقاد شعلة الثورة الأم عشية ٢٦ سبتمبر الجاري.



وأقرت اللجنة العليا الجدول الخاص بالفعاليات والفقرات الإحتفالية الخاصة بالمناسبتين، ووجهت كافة الوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود فيما بينها بما يضمن تضافر المهام وتكامل المسئوليات وتحقيق الغايات الوطنية والإنسانية والرمزية للإحتفاء بهاتين المناسبتين وإبراز قيمتهما الحضارية والأخلاقية ببعديهما الوطني والخارجي .



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسليط الأضواء عبر مختلف المنابر الوطنية الإعلامية والإرشادية والثقافية على مختلف الأبعاد الوطنية والإنسانية للثورتين المباركتين، بما يليق والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب اليمني ولا زال في سبيل الانتصار لغاياتهما العظيمة والتخلص من الهيمنة والوصاية الخارجية .



وأكد أهمية مشاركة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية وشرائحه الإجتماعية في إحياء هاتين المناسبتين وتجسيد روح الأخوة والمحبة والتلاحم ووحدة الصف الوطني من خلال مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية التي ستقام احتفاء بهما.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ