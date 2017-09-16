محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش مع قيادات السلطات المحلية بشبوة وأبين وسقطرى أوضاع وقضايا المواطنين صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم بصنعاء محافظ شبوة اللواء محمد علي الطمبلة والقائم بأعمال محافظ أبين أحمد غالب الرهوي والقائم بأعمال محافظ سقطرى هاشم سعد السقطري.



جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع التي يعيشها المواطنين في المحافظات الواقعة تحت الإحتلال السعودي الإماراتي وما يتعرض له المعارضين لسياسات الإحتلال من قمع وتعذيب في سجونه السرية ومن إخفاء قسري للكثير منهم علاوة على ما شهدته محافظة عدن اليوم من مواجهات بين الفصائل المدعومة من المحتلين.



وتناول اللقاء سبل المعالجة لقضايا المواطنين في تلك المحافظات بما في ذلك محاربة العصابات والتنظيمات المسلحة التي تعيث فسادا فيها تحت إشراف سلطة الإحتلال الإماراتي وبدعم مباشر منها.



ووقف اللقاء أمام التسريبات التي تتحدث عن قيام الفار هادي ببيع وتأجير أجزاء مهمة من جزيرة سقطرى وبقية الجزر اليمنية لقوى الإحتلال.



وأقر اللقاء عدد من المعالجات الكفيلة بإنجاز القضايا التي جرى مناقشتها مع التأكيد على أن المحافظات الواقعة تحت الإحتلال جزء أصيل من الدولة اليمنية الموحدة.



وأدان اللقاء وبشدة أي فعل يسئ إلى وحدة التراب اليمني .. مؤكداً أن لا أحد يمتلك حق العبث بالأراضي اليمنية أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال، وأن من سيشارك في تأجير أو بيع جزء منها حتما سيخضع للمحاكمة عاجلا أم آجلا .



وأكد قيادة السلطات المحلية بمحافظات شبوة وأبين وسقطرى أهمية وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية المقاومة للعدوان والإحتلال .. مشيرين إلى التزامهم وتقيدهم بالتوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى برئاسة الرئيس صالح الصماد وحكومة الإنقاذ الوطني .



ولفتوا إلى التواصل القائم مع كافة الشرائح الإجتماعية في المحافظات الواقعة تحت الإحتلال وخاصة بعد تزايد حالات الصخب والرفض للمحتلين وممارساتهم الفجة والقبيحة المتمثّلة في الإخفاء القسري والتعذيب حد الموت في السجون السرية والتشجيع على الاحتراب الداخلي وترويع المواطنين.



وتم التأكيد على أهمية التواصل مع الشخصيات الاجتماعية في هذه المحافظات التي تؤمن بسيادة الدولة وزيادة التنسيق بما يعزز من وحدة الصف الوطني المناهض للعدوان والإحتلال.



وأكد رئيس الوزراء حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على مساندة ودعم القوى الوطنية المناهضة للإحتلال بمختلف الإمكانيات المتاحة لتصعيد أنشطتها في وجه المحتلين وأذنابهم .



وأشار إلى التوجه الخاص بترتيب الأوضاع السياسية والإدارية لبقية المحافظات الواقعة تحت الإحتلال .



وجدد الدكتور بن حبتور، إدانة حكومة الإنقاذ للإعتقالات القسرية والسجون السرية التابعة للمحتل الإماراتي بحق المعارضين السياسيين للإحتلال ووجوده وكذا ما تقوم به من دفع بالشباب نحو القتال والموت إضافة إلى ما شهدته محافظة عدن اليوم من مواجهات مسلحة بين المليشيات المسلحة التابعة للمحتلين.



حضر اللقاء مدير مديرية خبان بمحافظة شبوة حمدي صالح.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ