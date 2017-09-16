ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:42:43م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم إجتماعا موسعا لمحافظي المحافظات بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
عريقات يدعو لجلب الكيان الصهيوني للمساءلة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت في الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان المجتمع الدولي إلى جلب الكيان الصهيوني للمساءلة الدولية.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية
بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.
آخر الأخبار:
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك مواقع سعودية بجيزان
سبأ تنشر نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقاءه بالإعلاميين
لجنة الإحتفال بذكرى ثورة ٢١ سبتمبر والعيد الـ٥٥ لثورة ٢٦ سبتمبر تقر جدول فعاليات الإحتفاء بالمناسبتين
رئيس الوزراء يناقش مع قيادات السلطات المحلية بشبوة وأبين وسقطرى أوضاع وقضايا المواطنين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
العدوان - أرشيف
إستشهاد وإصابة 12 مواطنا بغارة لطيران العدوان على حريب القراميش بمأرب
[16/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ:
إستشهد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال وأصيب خمسة آخرين اليوم بغارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب .

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إرتكب مجزرة بإستهدافه بغارة سيارة المواطن مصلح غراب في نقيل بني شجاع بمديرية حريب القراميش، أسفرت عن إستشهاد سبعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين كحصيلة أولية.

وأكد المصدر أن عدد من الجرحى حالتهم حرجة .. منددا بإستمرار طيران العدوان في إستهداف المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم والطرقات في ظل صمت دولي مخجل ومعيب.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك مواقع سعودية بجيزان
سبأ تنشر نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقاءه بالإعلاميين
لجنة الإحتفال بذكرى ثورة ٢١ سبتمبر والعيد الـ٥٥ لثورة ٢٦ سبتمبر تقر جدول فعاليات الإحتفاء بالمناسبتين
رئيس الوزراء يناقش مع قيادات السلطات المحلية بشبوة وأبين وسقطرى أوضاع وقضايا المواطنين
وزير المياه يدشن برنامج تدريبي في مجال الكلور السائل بدعم من الصليب الأحمر
تدشين المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد بحجة
قبائل بني مطر تؤكد الإستعداد بذل مزيد من التضحيات في مواجهة العدوان
رئيس جامعة إب يتفقد سير إمتحانات القبول بكلية العلوم الإدارية
وزير المياه يبحث مع وفد الإتحاد الأوروبي إستئناف الشراكة في دعم قطاع المياه
رئيس الوزراء يستقبل مدير العمليات في المفوضية الأوروبية
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة 12 مواطنا بغارة لطيران العدوان على حريب القراميش بمأرب
[16/سبتمبر/2017]
قبائل بني مطر تؤكد الإستعداد بذل مزيد من التضحيات في مواجهة العدوان
[16/سبتمبر/2017]
قبائل بني ضبيان تؤكد استعدادها رفد الجبهات بالرجال والغذاء
[16/سبتمبر/2017]
شهيدان بغارة لطيران العدوان استهدفت دراجتهما في تعز
[16/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على موزع بتعز
[16/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by