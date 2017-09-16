رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم إجتماعا موسعا لمحافظي المحافظات بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي. عريقات يدعو لجلب الكيان الصهيوني للمساءلة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت في الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان المجتمع الدولي إلى جلب الكيان الصهيوني للمساءلة الدولية. مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً. الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.