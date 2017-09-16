[16/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ:
إستشهد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال وأصيب خمسة آخرين اليوم بغارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب .
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إرتكب مجزرة بإستهدافه بغارة سيارة المواطن مصلح غراب في نقيل بني شجاع بمديرية حريب القراميش، أسفرت عن إستشهاد سبعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين كحصيلة أولية.
وأكد المصدر أن عدد من الجرحى حالتهم حرجة .. منددا بإستمرار طيران العدوان في إستهداف المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم والطرقات في ظل صمت دولي مخجل ومعيب.
سبأ