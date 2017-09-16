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وزير المياه يدشن برنامج تدريبي في مجال الكلور السائل بدعم من الصليب الأحمر
[16/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير أن تأهيل وتدريب كوادر الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، يعتبر من الأولويات التي تركز عليها خطط وبرامج الوزارة للإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات.

وأشار المهندس نبيل الوزير في افتتاح دورة تدريبية اليوم بصنعاء لفنيي مؤسسات المياه في عشر محافظات والتي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال إنتاج الكلور السائل باستخدام أجهزة (واتا)، إلى الدور الهام الذي يضطلع به الصليب الأحمر على صعيد الشراكة القائمة مع الوزارة منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن معظم المشاريع التي نفذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعمت معظم المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع المياه من أجل تقديم مياه شرب نظيفة وآمنة للمواطنين وساهمت في استقرار تلك الخدمات خاصة في المناطق شديدة الخطورة والتي تخلت عنها معظم المنظمات الدولية العاملة في الخدمات الإنسانية.

وتطرق وزير المياه والبيئة إلى الدور الذي قامت به الوزارة وهيئاتها في تخفيف حدة انتشار وباء الكوليرا من خلال التوعية والكلورة وتوفير مواد النظافة الشخصية وأعمال الاستجابة السريعة للحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها.

وحث المشاركين في الدورة على نقل المعارف لزملائهم في مؤسسات المياه، وأن يكونوا بمثابة مدربين لتوسيع قاعدة الملمين بالمحاور التدريبية.

من جانبه أشار نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوهانس براور، إلى أن الصليب يعمل في اليمن منذ سنوات وسيعمل خلال هذه المرحلة على دعم جهود وزارة المياه لمواجهة وباء الكوليرا.

ولفت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها مع توزيع أجهزة إنتاج الكلور السائل على المشاركين.

جرى خلال افتتاح الدورة التي حضرها الوكيل المساعد بوزارة المياه عبد السلام الحكيمي، عرض مصور تضمن التعريف بأسباب وأعراض الكوليرا وطرق الوقاية.

سبأ
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