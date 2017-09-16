رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفوق الهولندي فرستابن على منافسيه في تجارب جائزة سنغافورة الكبرى للسيارات سنغافورة – سبأ :

تفوق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول اليوم السبت على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى الحلقة 14 من بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1) للسيارات .



وسجل فرستابن (19 عاما) أسرع زمن في هذه الجولة عندما قطع حلبة مارينا باي في دقيقة واحدة و41.829 ثانية ومتفوقاً بفارق 0.072 ثانية عن الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي احتل المركز الثاني.



واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام المركز الثالث متقدما مباشرة وبفارق ضئيل على الإسباني فرناندو ألونسو سائق مكلارين في حين احتل سائق مكلارين الثاني البلجيكي الصاعد ستوفل فاندورنه المركز الخامس.



أما الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول والذي تفوق على الجميع في جولتي التجارب يوم الجمعة فجاء في المركز السادس بينما احتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثامن تلاه مباشرة مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ