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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:42:43م
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ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم إجتماعا موسعا لمحافظي المحافظات بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
عريقات يدعو لجلب الكيان الصهيوني للمساءلة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا
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مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
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  رياضة
تفوق الهولندي فرستابن على منافسيه في تجارب جائزة سنغافورة الكبرى للسيارات
[16/سبتمبر/2017]
سنغافورة – سبأ :
تفوق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول اليوم السبت على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى الحلقة 14 من بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1) للسيارات .

وسجل فرستابن (19 عاما) أسرع زمن في هذه الجولة عندما قطع حلبة مارينا باي في دقيقة واحدة و41.829 ثانية ومتفوقاً بفارق 0.072 ثانية عن الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي احتل المركز الثاني.

واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام المركز الثالث متقدما مباشرة وبفارق ضئيل على الإسباني فرناندو ألونسو سائق مكلارين في حين احتل سائق مكلارين الثاني البلجيكي الصاعد ستوفل فاندورنه المركز الخامس.

أما الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول والذي تفوق على الجميع في جولتي التجارب يوم الجمعة فجاء في المركز السادس بينما احتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثامن تلاه مباشرة مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري.

سبأ
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