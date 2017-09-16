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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:42:43م
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  محلي
تدشين المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد بحجة
[16/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ:
أكد وكيل محافظة حجة حميد العبيدي أهمية تسهيل حصول الأطفال على شهادات الميلاد بإعتبار ذلك حق من حقوقه المكفولة في القانون اليمني.

وشدد في تدشين المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد التي ينفذها فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة بالتنسيق مع اليونيسيف على ضرورة تمكين المواطنين من تسجيل المواليد والأطفال وقطع شهادات الميلاد لهم بما يضمن حماية حقوقهم.

وثمن الوكيل العبيدي إسهامات منظمة اليونيسيف لفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وإسهاماتها في إنجاح المرحلة الأولى للحملة .

فيما أشار مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بحجة العقيد يحيى دهشوش إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المصلحة في تسجيل المواليد وقطع بطاقات إثبات الهوية وتوثيق عقود الزواج وشهادة الوفاة وغيرها من الوثائق الثبوتية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الحملة التي تستمر عشرة أيام تستهدف تسجيل المواليد في مديريات حجة، المحابشة، المفتاح، كحلان الشرف، أفلح اليمن، عبس، مبين، كحلان عفار.

ونوه العقيد دهشوش بدعم اليونيسيف لفرع الأحوال المدنية والسجل المدني بحجة .. مؤكدا الحرص على دعم أنشطة الفرع والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للموطنين.

حضر التدشين عدد من المسئولين بالمحافظة وفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

سبأ
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