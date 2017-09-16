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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:44م
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رئيس جامعة إب يتفقد سير إمتحانات القبول بكلية العلوم الإدارية
[16/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
بدأت بجامعة إب اليوم إختبارات القبول والمفاضلة للمتقدمين بكلية العلوم الإدارية للعام الجامعي 2017م – 2018م.

يشارك في إمتحانات القبول ألفين و435 طالبا وطالبة للتنافس على 760 مقعدا إجمالي الطاقة الإستيعابية للكلية.

وبالمناسبة تفقد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب سير إمتحانات القبول في الكلية .. مؤكدا أن الإجراءات المتبعة خلال عملية المفاضلة تضمن للجميع مستوى العدالة والشفافية .

وأشاد بجهود كافة الأكاديميين والإداريين القائمين على اللجان المختلفة في تنفيذ الإختبارات.

فيما أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي أن إختبارات المفاضلة أعدت وفقاً للمعايير العلمية والتربوية لقياس الجوانب المعرفية للمتقدمين .. لافتا إلى أن الإجراءات المتبعة في عملية المفاضلة تضمن إعطاء كل ذي حق حقه .

رافقهما خلال الزيارة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي وأمين عام الجامعة عبدالملك السقاف وعميد الكلية الدكتور فؤاد العفيري.

سبأ
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