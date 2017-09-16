محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه يبحث مع وفد الإتحاد الأوروبي إستئناف الشراكة في دعم قطاع المياه صنعاء - سبأ:

بحث وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع وفد الإتحاد الأوروبي الذي يزور بلادنا حاليا برئاسة مدير العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جان لويس دي بروير، إستئناف الشراكة مع الإتحاد في مجال دعم قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن.



وناقش الجانبان الجهود التي قطعتها وزارة المياه والهيئات والمؤسسات التابعة لها في مجال مكافحة وباء الكوليرا وضرورة مضاعفة الدعم في هذا الجانب.



وتطرق المهندس نبيل الوزير إلى عدد من الخطوات التي نفذتها الوزارة والجهود القائمة في مجال تطوير العمل المؤسسي وكذا رفد مشاريع المياه بالمتطلبات والمستلزمات لضمان استمرار تشغيلها.



وأكد بأن الوزارة وبتظافر القوى العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي استطاعت أن تتجاوز وتتخطى الظروف التي تواجهها بلادنا من خلال استمرار وتواصل العمل في شبكات المياه والرقابة المكثفة على مصادر المياه المختلفة لضمان توفر المياه الصحية والنقية.



كما تطرق وزير المياه والبيئة إلى عدد من المجالات الخدمية التي غالبا ما تكون بحاجة ماسة لجوانب متعددة من الدعم العاجل وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي وكذا الصحة والتعليم والغذاء.



وطالب المهندس نبيل الوزير الإتحاد الأوروبي للإضطلاع بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي في العمل على إيقاف العدوان والمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه دول العدوان على اليمن.



بدوره أشار مدير المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإطلاع على الجوانب والمجالات التي تتطلب الدعم والمساعدة.. مؤكدا أنه سينقل كافة المطالب للإتحاد الأوروبي.



حضر اللقاء الوكيل المساعد بوزارة المياه والبيئة عبدالسلام الحكيمي ورئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي عبدالقادر حنش وأعضاء وفد الإتحاد الأوروبي.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ