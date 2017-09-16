رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تغلب فرنسا على ضيفتها صربيا 2-1 في مسابقة كأس ديفيس للتنس باريس – سبأ :

تقدمت فرنسا اليوم السبت على ضيفتها صربيا 2-1 في مدينة ليل في اليوم الثاني من منافسات نصف النهائي ضمن مسابقة كأس ديفيس للتنس.



في مباراة الزوجي، تغلب الفرنسيان نيكولا ماهو وبيار هوغ هربرت على نيناد زيمونييتش وفيليب كرايينوفيتش 6-1 و6-2 و7-6 (7-3).



واقيمت امس مباراتا الفردي الاوليان فتغلب الصربي دوشان لايوفيتش على لوكاس بويي 6-1 و3-6 و7-6 (9-7) و7-6 (7-5)، وعادل جو-ويلفريد تسونغا لفرنسا بفوزه على لازلو دييري الذي خاض مباراته الدولية الاولى 7-6 (7-2) و6-3 و6-3.



وباتت فرنسا بحاجة الى فوز واحد لبلوغ الدور النهائي، فيما ينتظر ان تقام غداً مباراتا الفردي الاخيرتان، فيلعب تسونغا مع لايوفيتش، وبويي مع دييري.



واحرزت فرنسا اللقب 9 مرات اخرها في 2001، فيما توجت صربيا مرة واحدة في 2010م.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ