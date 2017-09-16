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  رياضة
تغلب فرنسا على ضيفتها صربيا 2-1 في مسابقة كأس ديفيس للتنس
[16/سبتمبر/2017]
باريس – سبأ :
تقدمت فرنسا اليوم السبت على ضيفتها صربيا 2-1 في مدينة ليل في اليوم الثاني من منافسات نصف النهائي ضمن مسابقة كأس ديفيس للتنس.

في مباراة الزوجي، تغلب الفرنسيان نيكولا ماهو وبيار هوغ هربرت على نيناد زيمونييتش وفيليب كرايينوفيتش 6-1 و6-2 و7-6 (7-3).

واقيمت امس مباراتا الفردي الاوليان فتغلب الصربي دوشان لايوفيتش على لوكاس بويي 6-1 و3-6 و7-6 (9-7) و7-6 (7-5)، وعادل جو-ويلفريد تسونغا لفرنسا بفوزه على لازلو دييري الذي خاض مباراته الدولية الاولى 7-6 (7-2) و6-3 و6-3.

وباتت فرنسا بحاجة الى فوز واحد لبلوغ الدور النهائي، فيما ينتظر ان تقام غداً مباراتا الفردي الاخيرتان، فيلعب تسونغا مع لايوفيتش، وبويي مع دييري.

واحرزت فرنسا اللقب 9 مرات اخرها في 2001، فيما توجت صربيا مرة واحدة في 2010م.

سبأ
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