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وزير التربية يتفقد سير تقدير ورصد درجات إمتحانات الثانوية العامة
[16/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أشاد وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي بالجهود المبذولة لإنجاز عملية تقدير ورصد درجات إمتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ونوه وزير التربية خلال تفقده اليوم بصنعاء ومعه نائب الوزير الدكتور عبدالله الحامدي ووكيل الوزارة إبراهيم شرف، سير عملية تقدير ورصد درجات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 - 2017م بجهود اللجان العاملة في عملية التقدير والرصد.

وأكد حرص الوزارة على إعلان نتائج إمتحانات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية في أسرع وقت ممكن من خلال مواصلة العمل بوتيرة عالية.

واستمع وزير التربية ومرافقوه خلال الزيارة من وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف ورئيس لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة عبدالسلام الغابري إلى شرح حول المراحل التي تمر بها عملية تقدير ورصد الدرجات من قبل اللجان المختصة التي تضم كل لجنة ثمانية معلمين مختصين ستة منهم مقدري درجات .

وأوضح الوكيل السقاف والغابري أن كل معلم معني بتصحيح الإجابة على سؤال واحد ليأتي دور المراجع الذي يقوم بمراجعة عملية التقدير وصولا إلى تسليم الدفتر لرئيس المادة الذي يقوم بالإشراف على عملية تقدير وجمع الدرجات وتوزيع اللجان، وأن إجمالي عدد مقدري الدرجات 680 معلما .

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الأساسية بعد عشرين يوم، فيما يتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية أكتوبر المقبل.

رافق وزير التربية والتعليم خلال زيارته مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي.

سبأ
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