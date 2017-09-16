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ندوة بجامعة الحديدة حول تطلعات ثورة الـ 21 سبتمبر
[16/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
ناقشت ندوة عقدت بجامعة الحديدة اليوم تطلعات ثورة ألـ21 سبتمبر في كشف مخططات التآمر على اليمن وآلية التصدي لها.

وفي الندوة التي نظمتها جامعة الحديدة بحضور وكلاء المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعبد الجبار أحمد محمد وعدد من الأكاديميين.. أكد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم أهمية الندوة التي تأتي بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر.

وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق، تناولت الورقة الأولى لرئيس جامعة الحديدة الدكتور أحمد هادي الدغار أهمية الثورة في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن والتدخل في شؤونه الداخلية، تحقيقا لأهداف أطراف تسعى لخدمة مصالحها على حساب اليمن وشعبه والأمة العربية والإسلامية.

فيما تطرق القاضي عبدالله النعمي في الورقة الثانية إلى المراحل التاريخية للثورة بالإستناد على الأدلة التي تعرضت له اليمن من محاولات زعزعة الأمن والإستقرار بالإضافة إلى العديد من المحاولات التي تسعى ويسعى المتربصون بالوطن إلى إعاقة التقدم والتطور إلى جانب ما يرمي إليه تحالف الشر إلى إخضاع اليمن ونهب واستغلال ثرواته وتدمير إقتصاده.

واستعرضت الورقة الثالثة لوكيل المحافظة لشئون الثقافة والإعلام علي قشر دور ثورة الـ21 سبتمبر في كشف المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن وكيفية التخلص من آثارها وتبعاتها وضرورة خلق صورة واعية لدى الجميع للوقوف تجاه كل المتآمرين على اليمن.

حضر الندوة وكيل المحافظة مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد ومدير عام مديرية الحوك علي هندي وعميد كلية التربية الدكتور يوسف عجيلي.
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