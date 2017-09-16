عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عريقات يدعو لجلب الكيان الصهيوني للمساءلة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا القدس المحتلة – سبأ :

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت في الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان المجتمع الدولي إلى جلب الكيان الصهيوني للمساءلة الدولية.



وطالب عريقات في بيان صحفي له بالمناسبة بان "تشكل المجزرة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني حافزاً للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسئولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها".



وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن حق الضحايا من الشعب الفلسطيني أينما كانوا لن يسقط بالتقادم .. مشدداً على أن دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبوها ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وانصاف ضحاياه طال الزمن أو قصر.



ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين".



ويصادف اليوم الذكرى الـ 35 للمجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة آرئيل شارون ضد آلاف المدنيين من اللاجئين الفلسطينيين العزل في مخيم اللجوء في صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982م وأدت إلى مقتل أكثر من 3000 لاجئ فلسطيني.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ