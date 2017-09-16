محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط يلتقي رئيس البعثة الإنسانية للإتحاد الأوروبي " الإيكو" صنعاء - سبأ:

عقد اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم ضم رئيس البعثة الإنسانية للإتحاد الأوروبي " الإيكو" والقائم بأعمال الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مساعد رئيس الوحدة عبد الوهاب الوشلي.



ناقش الإجتماع القضايا المتصلة بالوضع الإنساني الكارثي في اليمن ودور مختلف المنظمات الدولية والإنسانية في تقديم الدعم في مختلف المجالات لتخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم النازحين.



وتطرق الإجتماع إلى مجالات التنسيق مع البعثة الإنسانية للاتحاد الأوروبي لتسهيل أنشطتها وبرامجها المختلفة في اليمن .. مؤكداً حرص الحكومة علی تعزيز التعاون مع كافة المنظمات الدولية والإنسانية ومنها البعثة الإنسانية الأوروبية.



وفي الإجتماع دعا وزير التخطيط المنظمات الدولية إلى زيادة المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الشعب اليمني وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له من عدوان وحصار جائر .



ولفت إلى أن المساعدات الحالية لا تكفي لسد إحتياجات اليمن الذي يتعرض لإستهداف طال الكثير من المنشآت الاقتصادية الحيوية والخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية وكافة مجالات الخدمة العامة وكذا الطرق والجسور التي تربط بين المدن والمحافظات.



وأعرب الوزير الكميم عن أمله في توجيه المنظمات الدولية العاملة في اليمن جهودها الإغاثية والإنسانية نحو التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.



من جانبه تطرق القائم بأعمال الوحدة التنفيذية للنازحين مساعد رئيس الوحدة إلى الجهود التي تبذلها الوحدة لتخفيف معاناة النازحين في مختلف المجالات .. لافتاً إلى الأعداد المتزايدة للنازحين والأعباء والتحديات التي تواجههم.



وأكد ضرورة زيادة المساعدات المقدمة للنازحين لتخفيف معاناتهم .. مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين كافة أطراف العمل الإنساني المحليين والدوليين واستمرارية التنسيق والتعاون لتلبية احتياجات النازحين من المتطلبات الإيوائية والغذائية والصحية.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ