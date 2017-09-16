محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية في حجة خاصة بمشروع الخدمات التكاملية حجة - سبأ:

بدأت اليوم بمحافظة حجة دورة تدريبية خاصة بمشروع الخدمات التكاملية نظمتها منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل بالتنسيق والتعاون مع مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية .



يتلقى عشرون متدربا من قيادة المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية ومسئولي الوحدة التنفيذية للنازحين على مدى يومين معارف حول إدارة وتنسيق المخيمات ومسئولية وادوار كل جهة ومفاهيم قطاعات العمل الانساني في ظل الطوارئ اضافة الى التعريف بمشروع الخدمات التكاملية وأهداف الكتل القطاعية الانسانية.



وفي الدورة اكد وكيل المحافظة حميد العبيدي اهمية الدورة في تنمية معارف ومدركات مسئولي المحافظة والوحدة التنفيذية للنازحين بمفاهيم العمل الانساني وطرق وإدارة مخيمات النازحين مما يسهم بالنهوض بالعمل الخيري الانساني .



وأشاد بحرص منظمة عبس على استهدافها للقيادات ومتخذي القرار في المحافظة لما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين قيادة المحافظة ومنظمات المجتمع المدني .



من جانبه استعرض منسق المشروع بمنظمة عبس محمد براعم اهداف ومحاور الدورة التي تأتي ضمن خطة انشطة وفعاليات المنظمة للعام الجاري.



وثمن تفاعل وتجاوب قيادات المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والوحدة التنفيذية للنازحين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذه الدورة .

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ