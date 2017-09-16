محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة ومسئول أوروبي يطلعان على أوضاع مرضى الغسيل الكلوي صنعاء - سبأ:

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومعه مدير عام العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جان لويس دي بروير، اليوم على أضاع مرضى الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.



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واستمع وزير الصحة والمسئول الأوروبي خلال تفقدهما أقسام مرضى الغسيل الكلوي إلى إيضاح من مدير عام الهيئة الدكتور عبداللطيف أبو طالب، حول أوضاع المرضى والصعوبات التي تواجه الهيئة جراء إنعدام المحاليل والمستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي نتيجة إستمرار العدوان والحصار.



وأشار الدكتور أبو طالب إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لإنقاذ المرضى في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 900 يوما نتيجة إستمرار العدوان والحصار.



إلى ذلك عقد لقاء بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان لمناقشة أوضاع مراكز الغسيل الكلوي بالهيئة.



استعرض اللقاء الذي ضم مدير عام العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية ومستشار وزير الصحة الدكتور فهد الفضل ومدير عام هيئة مستشفى الثورة، الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد وخاصة مرضى الفشل الكلوي والصعوبات التي يعاني منها مركز الغسيل الكلوي بالهيئة جراء نفاذ الأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.



وفي اللقاء الذي شارك فيه نائب مدير الهيئة الدكتور أنور مغلس ومدير قسم الأطفال بالهيئة الدكتور فيصل البابلي، استعرض وزير الصحة العامة ما تعانيه مراكز الغسيل الكلوي سواء في الهيئة أو في مختلف المحافظات نتيجة شحة المواد الأساسية اللازمة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى المترددين عليها.



وأشار إلى أن مرضى الفشل الكلوي في تزايد، مما يشكل عبء كبير على المراكز الصحية والمستشفيات .. معربا عن أمله في الضغط على الأمم المتحدة من أجل رفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية لليمن.



وطالب الوزير بن حفيظ المسئول الأوروبي بنقل كل ما لمسوه خلال إطلاعه على الواقع الصحي في اليمن إلى الأمم المتحدة ومنظماتها من أجل سرعة التدخل وتقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.



وأكد أن معظم مراكز الغسيل الكلوي مهددة بالتوقف عن العمل نهائيا ما لم تتدخل المنظمات الدولية وتسارع في تزويدها وإمدادها بالأدوية والمحاليل الطبية اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى.



ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة تعمل على فتح قنوات إتصال مع عدد من المنظمات الإنسانية والإغاثية لدعم مراكز الغسيل الكلوي وتوفير إحتياجاته من المستلزمات الطبية والعلاجية لضمان ديمومة الخدمات التي يقدمها للمتردين من مختلف المحافظات.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ