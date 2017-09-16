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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:19:12م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم إجتماعا موسعا لمحافظي المحافظات بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
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دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت في الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان المجتمع الدولي إلى جلب الكيان الصهيوني للمساءلة الدولية.
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أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
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الدكتور لبوزة يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم
[16/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي المناضل صلاح بن حسين محمد الأعجم عضو مجلس الشورى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة العلم والإسهام الفاعل في القضايا الوطنية وترسيخ أسس دولة العدالة والنظام والقانون. 

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها للأخ فهد بن صلاح حسين الأعجم وإخوانه وكافة أسرته وآل الأعجم في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية والنضالية حيث كان من إعلام العلم والمعرفة ومن الإكفاء الذين تمتعوا بالنزاهة والإخلاص ونكران الذات في رحلة عطائه العلمية والعملية.

وأكد أن الوطن خسر برحيله واحداً من الرجال الأفذاذ الذين كان لهم دور بارز في الحياة الاجتماعية والإدارية والسياسية وفي العمل التعاوني والدفع بعجلة التنمية والانتصار لإرادة الشعب في الثورة والجمهورية والوحدة.

وعبر نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

 "إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
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