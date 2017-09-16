الدكتور لبوزة يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم [16/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي المناضل صلاح بن حسين محمد الأعجم عضو مجلس الشورى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة العلم والإسهام الفاعل في القضايا الوطنية وترسيخ أسس دولة العدالة والنظام والقانون.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها للأخ فهد بن صلاح حسين الأعجم وإخوانه وكافة أسرته وآل الأعجم في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية والنضالية حيث كان من إعلام العلم والمعرفة ومن الإكفاء الذين تمتعوا بالنزاهة والإخلاص ونكران الذات في رحلة عطائه العلمية والعملية.



وأكد أن الوطن خسر برحيله واحداً من الرجال الأفذاذ الذين كان لهم دور بارز في الحياة الاجتماعية والإدارية والسياسية وفي العمل التعاوني والدفع بعجلة التنمية والانتصار لإرادة الشعب في الثورة والجمهورية والوحدة.



وعبر نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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