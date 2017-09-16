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دور استلام وتسليم بين مدير دائرة المشتريات العسكرية السلف والخلف
[16/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
جرى اليوم بصنعاء، دور استلام وتسليم بين مدير دائرة المشتريات العسكرية السلف العميد محمد محمد السقاف والخلف اللواء صالح مسفر الشاعر.

وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستي رئيس لجنة الإشراف على دور الاستلام والتسليم اللواء علي محمد الكحلاني، أشار مدير دائرة المشتريات السلف إلى أن روح التجديد في القوات المسلحة تضع القيادة أمام مسئوليات إعطاء الفرصة للقيادات الشابة لتقديم خبراتها وجهودها بما يصب في خدمة الوطن والقوات المسلحة .. متمنياً لمدير المشتريات الجديد التوفيق والنجاح في مهامه.

فيما عبر مدير دائرة المشتريات الخلف مساعد وزير الدفاع للشئون اللوجستية عن الشكر والتقدير لمدير الدائرة السلف على جهوده الوطنية التي بذلها في ظل استمرار العدوان بمسئولية وكفاءة.

وأكد انه سيبذل قصارى جهده من أجل الارتقاء بمستوى العمل وإنجاز كافة المهام الموكلة إلى دائرة المشتريات العسكرية.

بدوره أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي على ضرورة أن يعمل الجميع بروح المسئولية الوطنية .

وأشار إلى أن العدوان وضع الشعب اليمني أمام تحد حقيقي في الانتصار لإرادته الحرة.. مؤكدا أن الدفاع عن الوطن ومواجهة المعتدين والغزاة مسئولية وأمانة في أعناق الجميع.

وفي ختام الحفل الذي حضره أعضاء لجنة الإشراف على دور الاستلام والتسليم، تم تكريم مدير دائرة المشتريات السلف بدرع القوات المسلحة تكريماً وعرفاناً بأدواره وعطاءاته الوطنية.

سبأ
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