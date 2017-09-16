ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:19:12م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم إجتماعا موسعا لمحافظي المحافظات بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
عريقات يدعو لجلب الكيان الصهيوني للمساءلة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت في الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان المجتمع الدولي إلى جلب الكيان الصهيوني للمساءلة الدولية.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية
بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.
آخر الأخبار:
تغلب فرنسا على ضيفتها صربيا 2-1 في مسابقة كأس ديفيس للتنس
وزير التربية يتفقد سير تقدير ورصد درجات إمتحانات الثانوية العامة
ندوة بجامعة الحديدة حول تطلعات ثورة الـ 21 سبتمبر
وزير التخطيط يلتقي رئيس البعثة الإنسانية للإتحاد الأوروبي " الإيكو"
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين الحملة الميدانيه لتسجيل المواليد بمحافظة الحديدة
[16/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
دشنت بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة اليوم حملة تسجيل المواليد تنفذها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي وتستمر اسبوعين .

وفي التدشين أشار وكيل اول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم إلى ضرورة شمول الحملة كافة قرى وعزل المديريات المستهدفة .

وأشاد الوكيل بجهود وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وحرصهما على تذليل الصعوبات حتى يحصل المواطن على حقوقه في المواطنة بكل سهولة.

من جانبه اشار مدير عام الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد الركن /عبدالله حندج ان الحملة تستهدف مديريات( الحوك - الميناء - الحالي - باجل - زبيد - بيت الفقية - اللحية والزيدية)

ودعا جميع الأباء والأمهات الى استخراج شهادة الميلاد من أقرب مركز ميداني مجاني خلال الفترة القانونية المحددة ب 60 يوماً من تاريخ الولادة.

فيما اشار ممثل مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني العقيد /متاش محمد متاش الى دور المصلحة في تنفيذ الحمله الميدانية بالتعاون مع منظمة اليونيسف ..داعيا السلطة المحلية في المديريات إلى تذليل الصعوبات وتسهيل عمل الفرق الميدانية المكلفة بقطع شهادات الميلاد في قرى وعزل المديريات.

حضر التدشين مدير عام مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي ومدير مكتب التربية بالمديرية حسن وهبان وعدد من المسؤولين بالمحافظة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير التربية يتفقد سير تقدير ورصد درجات إمتحانات الثانوية العامة
ندوة بجامعة الحديدة حول تطلعات ثورة الـ 21 سبتمبر
وزير التخطيط يلتقي رئيس البعثة الإنسانية للإتحاد الأوروبي " الإيكو"
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية الغيل بالجوف
دورة تدريبية في حجة خاصة بمشروع الخدمات التكاملية
وزير الصحة ومسئول أوروبي يطلعان على أوضاع مرضى الغسيل الكلوي
الدكتور لبوزة يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم
دور استلام وتسليم بين مدير دائرة المشتريات العسكرية السلف والخلف
رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات
قبائل بني ضبيان تؤكد استعدادها رفد الجبهات بالرجال والغذاء
العدوان السعودي على اليمن
قبائل بني ضبيان تؤكد استعدادها رفد الجبهات بالرجال والغذاء
[16/سبتمبر/2017]
شهيدان بغارة لطيران العدوان استهدفت دراجتهما في تعز
[16/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على موزع بتعز
[16/سبتمبر/2017]
استشهاد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[16/سبتمبر/2017]
غارتان على كتاف وقصف سعودي يستهدف غمر بصعدة
[15/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by