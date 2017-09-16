محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الحملة الميدانيه لتسجيل المواليد بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ:

دشنت بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة اليوم حملة تسجيل المواليد تنفذها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي وتستمر اسبوعين .



وفي التدشين أشار وكيل اول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم إلى ضرورة شمول الحملة كافة قرى وعزل المديريات المستهدفة .



وأشاد الوكيل بجهود وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وحرصهما على تذليل الصعوبات حتى يحصل المواطن على حقوقه في المواطنة بكل سهولة.



من جانبه اشار مدير عام الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد الركن /عبدالله حندج ان الحملة تستهدف مديريات( الحوك - الميناء - الحالي - باجل - زبيد - بيت الفقية - اللحية والزيدية)



ودعا جميع الأباء والأمهات الى استخراج شهادة الميلاد من أقرب مركز ميداني مجاني خلال الفترة القانونية المحددة ب 60 يوماً من تاريخ الولادة.



فيما اشار ممثل مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني العقيد /متاش محمد متاش الى دور المصلحة في تنفيذ الحمله الميدانية بالتعاون مع منظمة اليونيسف ..داعيا السلطة المحلية في المديريات إلى تذليل الصعوبات وتسهيل عمل الفرق الميدانية المكلفة بقطع شهادات الميلاد في قرى وعزل المديريات.



حضر التدشين مدير عام مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي ومدير مكتب التربية بالمديرية حسن وهبان وعدد من المسؤولين بالمحافظة .

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ