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  اقتصاد
رئيسة منطقة هونغ كونغ الصينية تعلن عن اتفاقية تجارة حرة مع رابطة (الآسيان)
[16/سبتمبر/2017]
هونج كونغ – سبأ :
أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة لام تشنغ يويت نغور اليوم السبت عن عزم المنطقة ورابطة دول جنوب شرق اسيا (الآسيان) التوقيع على اتفاقية تجارة حرة واتفاقية استثمارية مرتبطة بها.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لام قولها في تصريحات خلال افتتاح المؤتمر الـ14 لمتعهدي الاعمال الصينيين ان الاتفاقيتين ستغطيان مجالات تجارة البضائع وتجارة الخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتسوية النزاعات ومجالات أخرى.

وألقت لام الضوء على كون رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) شريكاً تجارياً هاماً لهونغ كونغ، وقالت إن الرابطة ثاني أكبر شريك لهونغ كونغ في تجارة البضائع ورابع أكبر شريك لها في تجارة الخدمات.

واكدت أن الآسيان ستكون أحد مراكز مبادرة (الحزام والطريق) بلا شك .. مشيرة الى إنه يجري انشاء العديد من مشروعات التعاون الكبرى ومنها السكك الحديدية والطرق والموانيء والكهرباء وستجلب فرص اعمال ضخمة ومنافع لهونغ كونغ وكذلك ميانمار ودول أخرى.

وينتظر ان يحضر المؤتمر أكثر من ألفي رجل أعمال صيني من الخارج لبحث خطط توسيع مشروعاتهم.

ويهدف المؤتمر والذي يعقد بمدن مختلفة كل عامين منذ 1991م لتوفير منصة لمتعهدي الاعمال الصينيين وقطاع الاعمال والصناعة من مختلف انحاء العالم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتفاهم.

واعلنت هونغ كونغ والآسيان في وقت سابق عن اختتام مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية استثمارية.

سبأ
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