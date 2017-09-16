اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م طوكيو – سبأ :

أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الشركة اليابانية تخطط لاستخدام محركات كهربائية في جميع السيارات من إنتاجها بحلول ذلك الوقت من دون ذكر مصادر، في حين امتنعت شركة (مازدا) عن التعليق على التقرير.



وكانت الشركة قالت إنها ستطرح تكنولوجيا محركات تشمل سيارات إلكترونية اعتباراً من عام 2019م.



وبهدف اللحاق بركب شركات السيارات الأكبر الأخرى، ومن بينها نيسان موتور التي تسوق بالفعل سيارات كهربائية، دخلت مازدا في شراكة مع تويوتا موتور لتطوير التكنولوجيا.



في الوقت ذاته، طورت الشركة محركاً فائق الكفاءة يعمل بوقود البنزين يمكن استخدامه في السيارات الهجين وتخطط لتزويد السيارات التي تنتجها به اعتباراً من 2019م.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ