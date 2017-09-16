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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:19:12م
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  عربي ودولي
الطيران الروسي يدمر معامل لـ (داعش) لتصنيع السيارات المفخخة في سورية
[16/سبتمبر/2017]
موسكو – سبأ :
دمر الطيران الحربي الروسي اليوم السبت معامل لتصنيع العربات والسيارات المفخخة لتنظيم (داعش) في أرياف محافظات حماة وحمص ودير الزور في سورية .

وأفاد رئيس أركان القوات الروسية العاملة في سورية الجنرال ألكسندر لابين في بيان له اليوم ان المقاتلات الروسية "دمرت 3 معامل لتصنيع العربات المفخخة لتنظيم (داعش) الإرهابي بعضها كان في منشآت زراعية وتم الكشف عنها باستخدام طائرات من دون طيار في محيط بلدة عقيربات في ريف حماة وريف دير الزور وفي مدينة السخنة بريف حمص".

وأوضح الجنرال لابين أن "الإرهابيين يعمدون إلى استخدام مركبات عسكرية قديمة وتصفيحها وملئها بالمتفجرات لاستخدامها كمدرعات لعمليات انتحارية".

واضاف أن "فعالية تفجير تلك المدرعات تغطي دائرة نصف قطرها 300 متر وتلحق دماراً كبيراً بما حولها لحظة انفجارها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول تنظيم (داعش) وقف تقدم الجيش السوري باستخدام سيارات مفخخة حصل على معظمها من 4 دول عربية حسب ما أكدته نتائج التحقيق الذي أجرته شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات عام 2015م بعد تسلمها صوراً لعشرات السيارات التي صادرها الجيش في معاركه مع تنظيم (داعش).

سبأ
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