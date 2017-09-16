رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية صنعاء - سبأ:

بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.



يشارك في البرنامج 14 مدرباً في ستة ألعاب بواقع ثلاثة مدربين في كل من كرة الطاولة، التنس، والتايكواندو، ومدربان في كرة القدم، ومثلهما في المصارعة، ومدرب واحد في الملاكمة.



يهدف البرنامج إكساب المدربين المشاركين من ستة مراكز للواعدين بأمانة العاصمة بإشراف اللجنة الأولمبية منذ مطلع العام الجاري، مهارات في علوم التدريب الرياضي.



ويشمل البرنامج ثلاث محاضرات تقام محاضرة كل سبت، حيث بدأت اليوم أولى المحاضرات ألقاها الدكتور بكلية التربية البدنية بجامعة صنعاء أحمد جاسر تحدث فيها عن علم التدريب الرياضي واتجاهاته وأسسه المختلفة.



وركزت المحاضرة على البناء الرياضي للاعبين صغار السن وعملية التهيئة والإعداد على أسس التخطيط الرياضي والاستغلال الأمثل للإمكانيات، بالإضافة إلى الخطة السنوية للتدريب باعتبارها الوسيلة المثالية لما يجب أن يستخدمه المدرب في توجيه وإرشاد اللاعب بهدف الإرتقاء بأداء اللاعبين.



ويستمر البرنامج الأسبوعين القادمين حيث يلقي الدكتور فؤاد العودي السبت المقبل محاضرة على المدربين حول علم النفس الرياضي، فيما يلقي الدكتور عبدالغني مطهر السبت التالي محاضرة عن علم الفسيولوجيا النقدية.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ