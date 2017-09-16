محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يهنئ حليمة يعقوب بفوزها بالانتخابات الرئاسية بسنغافورة صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.



وأشار الرئيس الصماد في البرقية إلى أن هذا التحول الكبير في اختيار حليمة يعقوب كأول امرأة مسلمة لإدارة شئون البلاد لهو دليل على التعددية السياسية والشفافية التي تنتهجها سنغافورة نحو ترسيخ الديمقراطية.



وعبر عن الثقة في قدرتها على مواصلة نشر قيم التسامح بما يضمن الحياة الكريمة لكل الأقليات تحت مظلة المساواة والعدالة الاجتماعية.



وأكد حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ