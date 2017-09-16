عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لإستعادة باقي مناطق (داعش) بمحافظة الانبار بغداد – سبأ :

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت إنطلاق عملية عسكرية تمهيدية لاستعادة باقي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) في غرب العراق قرب الحدود مع سورية.



وقال قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان "على بركة الله شرعت قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي وقوات الحدود بعملية واسعة لتحرير عكاشات وفتح الطريق من الطريق السريع باتجاه عكاشات وتأمين الحدود الدولية" مع سوريا.



بدوره قال قائمقام قضاء الرطبة عماد مشعل أن "منطقة عكاشات تعتبر من المناطق المهمة لداعش حيث كان يستخدمها منطلقاً لهجمات باتجاه المدينة وباتجاه القطع العسكرية المحيطة بالرطبة على الخط الدولي السريع".



واضاف مشعل ان "تحرير المنطقة سوف يساهم بالحد من تلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأجهزة الأمنية بالرطبة".



وتقع المنطقة عند مفترق الطريق بين شمال غرب الرطبة وجنوب شرق القائم على بعد 310 كلم غرب مدينة الرمادي التي استولى عليها المتشددون مطلع العام 2014م.



وتضم المنطقة مخازن ومعسكرات للتدريب وورش لصنع العبوات الناسفة ومركز للقيادة والتحكم وخنادق لعناصر التنظيم.



وتمكنت القوات العراقية من استعادة اغلب مدن محافظة الانبار التي استولى عليها التنظيم المتشدد عام 2014م في سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي، لكن (داعش) لا يزال يسيطر على عدد من المدن القريبة من الحدود السورية.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ