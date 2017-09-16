الشرطة البريطانية تعلن عن توقيف شاب على خلفية التفجير في متروا انفاق لندن لندن – سبأ :

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت عن توقيف شاب على علاقة بالتفجير الذي وقع امس وأسفر عن سقوط 30 جريحاً في إحدى محطات مترو العاصمة عند ساعة الذروة .



وقالت الشرطة في بيان لها "لقد قمنا بعملية توقيف هامة في إطار التحقيق هذا الصباح" .



واضافت ان المشتبه به، رجل في الـ18 من العمر وأوقف صباح السبت على يد شرطة كنت جنوب شرق بريطانيا في منطقة مرفأ دوفر على خلفية الاشتباه بعلاقته بوقائع إرهابية.



من جانبه قال المسئول في شعبة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية نيل باسو في البيان لقد "قمنا بعملية توقيف هامة في إطار تحقيقنا هذا الصباح".



وأضاف "مع أننا مرتاحون للتقدم الذي تحقق، إلا أن التحقيق متواصل ومستوى الخطر يبقى حرجاً".



وأوضحت الشرطة أن المشتبه به موقوف رهن التحقيق في مركز محلي للشرطة قبل نقله "إلى مركز شرطة بجنوب لندن في الوقت المناسب".



وشهدت العاصمة البريطانية لندن امس تفجيراً في متروا الانفاق واسفر عن اصابة 30 شخصاً بجروح .

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ