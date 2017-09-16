محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بفرع المصلحة في إب إب - سبأ:

تفقد وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم اليوم سير العمل بفرع المصلحة بمحافظة إب.



واطلع الوكيل الحاكم خلال الزيارة على مستوى أداء الفرع لمهامه والصعوبات التي تواجه العمل وإحتياجاته وتلمس هموم المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على الوثائق الثبوتية.



واستمع إلى شرح من مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد محمد الحارثي إلى إيضاح حول التجهيزات الخاصة بتدشين حملة منح شهادة الميلاد للأطفال في مديريات يريم، الرضمة، النادرة، الشعر، السدة، بعدان والتي تنفذها المصلحة بالتعاون مع اليونيسيف.



رافقه خلال الزيارة مدير الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد علي عامر ومدير إدارة التدريب والتنمية البشرية بالمصلحة العقيد مهندس عبدالرزاق المصباحي.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ