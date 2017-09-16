محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع ببني بهلول يؤكد أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية صنعاء - سبأ:

أكد إجتماع بمديرية سنحان وبني بهلول بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبدالملك الغربي، أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



وشدد الإجتماع الذي ضم مدير عام مديرية سنحان وبني بهلول أحمد طاهر نشهل وأمين محلي المديرية أحسن وهاس ومشائخ ووجهاء وشخصيات بني بهلول، على ضرورة رفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن اليمن وأمنه وإستقراره.



ولفت إلى أهمية المشاركة في الإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر.



وأشاد الوكيل الغربي بتفاعل قبائل بني بهلول ووقوفهم في النسق الأول دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وتقديم قوافل الدعم الغذائية والرجال في سبيل الذود عن عزة وحرية وكرامة اليمن واليمنيين.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ