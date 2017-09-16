محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة السلطة المحلية بذمار تنعي الشيخ فاروق محمد السمحي ذمار - سبأ:

نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار الشيخ فاروق محمد محمد أبوبكر السمحي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 55 عاما إثر حادث مروري.



وأشادت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وما تمتع به من سمعة طيبة ودماثة الخلق والتسامح والإخلاص والعطاء .. لافتة إلى أن الشيخ السمحي كان من الشخصيات الإجتماعية التي حظيت بإحترام وتقدير من قبل الجميع وشهد له بالكفاءة والوضوح والحكمة والصراحة ومواقفه المشرفة وانحيازه للمصلحة العامة.



وأشار البيان إلى أن الفقيد السمحي من أبرز وجاهات مديرية عتمة الذين لهم دور وحضور كبير في مختلف القضايا الإجتماعية والإصلاح بين الناس، وتعزيز جهود التنمية في المديرية.



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لكافة أسرة الفقيد .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة النجيمات صباح غد الأحد بعد الصلاة عليه الساعة التاسعة في جامع المؤيد بصنعاء.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ