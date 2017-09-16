ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:17:18م
الرئيس الصماد يهنئ حليمة يعقوب بفوزها بالانتخابات الرئاسية بسنغافورة
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.
الشرطة البريطانية تعلن عن توقيف شاب على خلفية التفجير في متروا انفاق لندن
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت عن توقيف شاب على علاقة بالتفجير الذي وقع امس وأسفر عن سقوط 30 جريحاً في إحدى محطات مترو العاصمة عند ساعة الذروة .
بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض
أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 75ر0 % ليصل عند 6270 نقطة .
الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية
بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.
آخر الأخبار:
مرتزقة العدوان يستهدفون مهاجرين أفارقة بالجوف
الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لإستعادة باقي مناطق (داعش) بمحافظة الانبار
وكيل مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بفرع المصلحة في إب
رئيس هيئة الأركان يلتقي قادة الوحدات بالمنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قيادة السلطة المحلية بذمار تنعي الشيخ فاروق محمد السمحي
[16/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ:
نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار الشيخ فاروق محمد محمد أبوبكر السمحي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 55 عاما إثر حادث مروري.

وأشادت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وما تمتع به من سمعة طيبة ودماثة الخلق والتسامح والإخلاص والعطاء .. لافتة إلى أن الشيخ السمحي كان من الشخصيات الإجتماعية التي حظيت بإحترام وتقدير من قبل الجميع وشهد له بالكفاءة والوضوح والحكمة والصراحة ومواقفه المشرفة وانحيازه للمصلحة العامة.

وأشار البيان إلى أن الفقيد السمحي من أبرز وجاهات مديرية عتمة الذين لهم دور وحضور كبير في مختلف القضايا الإجتماعية والإصلاح بين الناس، وتعزيز جهود التنمية في المديرية.

وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لكافة أسرة الفقيد .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة النجيمات صباح غد الأحد بعد الصلاة عليه الساعة التاسعة في جامع المؤيد بصنعاء.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يهنئ حليمة يعقوب بفوزها بالانتخابات الرئاسية بسنغافورة
مرتزقة العدوان يستهدفون مهاجرين أفارقة بالجوف
وكيل مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بفرع المصلحة في إب
رئيس هيئة الأركان يلتقي قادة الوحدات بالمنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة
إجتماع ببني بهلول يؤكد أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية
اكاديميون وسياسيون يعرفون بإنجازات ثورة 21 سبتمبر
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها في الجوف
تدشين الحملة الميدانيه لتسجيل المواليد بمحافظة صنعاء
مناقشة سير الأداء المالي والإداري بوزارة النقل
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة
العدوان السعودي على اليمن
شهيدان بغارة لطيران العدوان استهدفت دراجتهما في تعز
[16/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على موزع بتعز
[16/سبتمبر/2017]
استشهاد ستة مواطنين في غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[16/سبتمبر/2017]
غارتان على كتاف وقصف سعودي يستهدف غمر بصعدة
[15/سبتمبر/2017]
اجتماع بهمدان يؤكد الاستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة
[15/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by