محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اكاديميون وسياسيون يعرفون بإنجازات ثورة 21 سبتمبر صنعاء - سبأ:

أستعرض أكاديميون وسياسيون أهداف وإنجازات ثورة 21 سبتمبر منذ انطلاقتها عام 2014 في ندوة فكرية اليوم بجامعة صنعاء.



وتحدث في الندوة نائب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عزيز راشد والناشطة السياسية والأكاديمية الدكتورة نجيبة مطهر وعضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الملك العجري وعضو التكتل السياسي لمناهضة العدوان العلامة محمد طاهر أنعم.



واستعرض المشاركون بحضور رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير ونائب وزير التعليم العالي الدكتور عبد الله الشامي، مظاهر توافق المكونات اليمنية من بعد ثورة 21 سبتمبر على عدم المواجهة أو التسبب في إذكاء المذهبية أو النزعات الضيقة.. مستشهدين بتوقيع اتفاق معبر بين أنصار الله والتيار السلفي عام 2014م.



وتتبع المشاركون واقع المشهد اليمني قبيل ثورة 21 سبتمبر، معتبرين أنها امتدادا وثورة تصحيحية للثورات اليمنية السابقة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.



واستطردوا في استعراض الإنجازات العسكرية والأمنية المحققة في مواجهة العدوان والتصدي للإرهاب وكيف باتت مناطق اليمن بما فيها صنعاء خالية من أعمال الإرهاب وزعزعة الأمن بخلاف المحافظات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.



ودلل المشاركون على فضاعة جرائم العدوان, وتسببه في إزهاق أرواح آلاف الأبرياء في مجازر تشهد على ظلم العالم وصمته إزاء ما يتعرض له اليمن منذ قرابة ثلاث سنوات.



واعتبروا من نتائج ثورة 21 سبتمبر إعادة هيبة الجيش اليمني وقدرته على حماية البلاد وما صدره مع اللجان الشعبية من مدرسة في التصدي والمواجهة لآلة الحرب الحديثة وتخطيه معوقات العدوان والحصار إلى التطوير الممنهج لوسائل المواجهة بما فيها منظومته الصاروخية وقدرات التصنيع العسكري.



وأثريت الندوة بتعقيبات ومداخلات الحضور من اكاديميين وطلاب ومهتمين عززت تعريف المشاركين بإنجازات ونتائج الثورة في الذكرى الثالثة لانطلاقتها.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ