محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها في الجوف الجوف - سبأ:

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ولقي من كان على متنها مصرعهم بمديرية المتون بالجوف.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان، ما أدى إلى تدميرها ومصرع من كان على متنها.الجوف - سبأ:

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ولقي من كان على متنها مصرعهم بمديرية المتون بالجوف.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان، ما أدى إلى تدميرها ومصرع من كان على متنها.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ