تدشين الحملة الميدانيه لتسجيل المواليد بمحافظة صنعاء [16/سبتمبر/2017] صنعاء سبأ:

دشنت بمحافظة صنعاء اليوم حملة تسجيل المواليد تنفذه مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي وتستمر خلال الفترة من 16 الى 28 من الشهر الحالي .



وفي حفل التدشين الذي أقيم بمدرسة الجيل بمديرية همدان اكد وكيلا محافظة صنعاء يحيى جمعان وعاطف المصلي على أهمية ان تشمل الحملة كافة قرى وعزل المديريات المستهدفة المتمثلة بهمدان وسنحان وبني بهلول والحصن والحيمة الداخلية وبني حشيش وبني مطر .



وأشاد الوكيلان بجهود وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية.. مثمنين دعم منظمة اليونسيف لهذا المشروع.





من جانبه اشار مدير الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد ناجي روضان ان الحملة تستهدف ست مديريات وهي " سنحان وبني بهلول وهمدان وبني حشيش وبني مطر و الحيمة الداخلية والحصن " وذلك في 92مركز ويقوم بتنفيذها 12 فريق عمل ميداني موزعين على 61عزله على مستوى المديريات المستهدفه .

وبين انه تم اعداد الخطة للمناطق النائيه والبعيده عن الفروع ذات الكثافة السكانية لايصال شهادة الميلاد لجميع المواليد باعتبارها الوثيقة الرسميه التي يترتب عليها بقية الاستحقاقات سواء من خدمات التطعيم والتعليم او خدمات الاحوال المدنية والسجل المدني.



فيما اشار ممثل مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني العقيد عباس السياني الى دور المصلحة في تنفيذ الحمله الميدانيه بالتعاون مع منظمة اليونيسف ..داعيا جميع الاباء والامهات لإستخراج شهادة الميلاد خلال الفترة القانونية 60 يوما من تاريخ الولادة.



حضر التدشين نائب مدير الامن بالمحافظة العقيد محمد الجبري ونائب مدير الاوقاف والارشاد بالمحافظة القاضي محمد العرشاني وعدد من المسؤولين بالمحافظه .

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