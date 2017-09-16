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مناقشة سير الأداء المالي والإداري بوزارة النقل
[16/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع موسع بوزارة النقل اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، سير الأداء المالي والإداري والفني بالوزارة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ خالد النمر ومستشار الوزارة أحمد معياد، الصعوبات التي تواجه قطاعات النقل المختلفة جراء العدوان والحصار.

وتطرق الاجتماع الذي ضم العاملين بالوزارة إلى الجوانب المتعلقة بالمتعاقدين وامكانية تثبيتهم وتفعيل عمل النقابة لخدمة موظفين الوزارة بالإضافة إلى الصعوبات المالية الخاصة بالبطائق السلعية.

وتطرق الاجتماع إلى الآلية التي سيتم العمل بها خلال العام الحالي بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين الإيرادات في جميع قطاعات النقل.

وفي الاجتماع أشاد وزير النقل بمستوى الالتزام والانضباط للعاملين بالوزارة.. مؤكدا على ضرورة تحسين مستوى الأداء مهنيا وفنيا وإداريا.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل وفقا للخطط والبرامج الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار الجوي والبري والبحري.

سبأ
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