محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، اليوم مسئولة اليمن في برنامج الأمم المتحدة للمرأة مارتا روث كولبرون، التي تزور اليمن حاليا.



جرى خلال اللقاء مناقشة خطة برنامج الأمم المتحدة للمرأة لفتح مكتب للبرنامج في العاصمة صنعاء بهدف الإسهام في دعم الجوانب الإنسانية المتعلقة بالمرأة في اليمن وتعزيز دورها في مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن والسلم.



وأكد وزير الخارجية ترحيب اليمن بكافة الجهود الإنسانية الرامية لتعزيز دور المواطن خاصة المرأة اليمنية والتي قدمت أبرز أمثلة التضحية والصمود في مواجهة العدوان الذي يتعرض له اليمن.



وأشار إلى المكانة والدور البارز الذي تتمتع به المرأة اليمنية في المجتمع.. مؤكدا حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم والمساندة للمرأة.



كما أكد الوزير شرف حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة التسهيلات لكل برامج الأمم المتحدة المختصة والتي تهدف للمساعدة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ