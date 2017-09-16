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آخر تحديث: السبت، 16 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:13:57م
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارت على موزع بتعز
[16/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة في محيط معسكر خالد بموزع.
سبأ
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