إصابة 18 شخصاً في تفجير داخل قطار مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الجمعة عن اصابة 18 شخصاً بجروح في التفجير الذي وقع صباح اليوم داخل قطار في مترو أنفاق العاصمة .. مؤكدة ان الحادث يعد "إرهابياً".