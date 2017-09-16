عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كيم جونج اون يؤكد أن بلاده تقترب من استكمال قوتها النووية بيونج يانج – سبأ :



أكد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج اون اليوم أن بلاده اقتربت من استكمال قوتها النووية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها .



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله أن الهدف النهائي من حيازة السلاح الذري هو "تحقيق توازن قوى حقيقية" مع الولايات المتحدة مشيرًا الى أن التجربة التي أجرتها بلاده صباح الجمعة وأطلقت خلالها صاروخا بالستيًا متوسط المدى من طراز هواسونغ-12 عبر فوق اليابان قبل ان يسقط في البحر كانت تجربة ناجحة وعززت "



القدرات العسكرية النووية" لبيونج يانج.



وكانت كوريا الشمالية قد على آخر مجموعة من العقوبات الدولية عليها بإطلاق صاروخ بالستي فوق اليابان عبر مسافة غير مسبوقة على ما يبدو ما زاد من حدة التوتر الشديد حول برنامجيها النووي والصاروخي.



وقد أُطلق الصاروخ من موقع قريب من بيونج يانج بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الأمن الدولي مجموعة ثامنة من العقوبات على النظام المنعزل سعيا لحمله على التخلي عن برامجه العسكرية المحظورة.



وجرت عملية الإطلاق الجديدة بعد أيام على سادس تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية وكانت الأقوى حتى الآن وأعلنت أنها فجرت خلالها قنبلة هيدروجينية يمكن استخدامها رأسًا حربية لصاروخ بالستي.



سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ