عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش الكندي يعلن جاهزيته للمساعدة في تحرير الحويجة شمالي العراق اوتاوا – سبأ:



أعلن الجيش الكندي أن قواته الخاصة تستعد للهجوم على مدينة الحويجة، شمالي العراق، آخر معاقل عصابة داعش الإرهابية.



وقال المتحدث بإسم الجيش الكسندر كاديوكس في بيان اليوم ان القوات الكندية التي كانت تساعد القوات العراقية في تأمين الموصل، هي الآن قرب مدينة الحويجة وستقدم الدعم خلال المعركة المقبلة ضد عصابة داعش الإرهابية.



واضاف ان عناصر القوات الخاصة الكندية وعددهم 200 جندي سوف يوفرون لقوات الأمن العراقية المشورة والمساعدات في محيط الحويجة، مضيفا أن أفراد القوات المسلحة الكندية يقدمون المشورة للشركاء حول كيفية تأمين أفضل وضع لهم ومنع الهجمات المضادة من داعش كما تقوم القوات الكندية بالمساعدة والكشف عن أهداف داعش وتحديدها.



وأشار الإعلام الكندي إلى أن قوات الجيش العراقي والبشمركة تحاصر الحويجة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة وتنتظر أمرا من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالهجوم.



كما أشار إلى أن النصر سيكون محوريا في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية، حيث أنها لا تسيطر إلا على بضعة جيوب صغيرة من الأراضي العراقية على طول الحدود السورية.

سبأ [16/سبتمبر/2017]سبأ